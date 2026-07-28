Şapkalılar Rapçi Blok3’ü hedefe koymuş

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İstanbul’da nisan ayı içerisinde kundaklama ve işyeri kurşunlama olayına karışan F.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde F.K.’nın Muğla Bodrum’da olduğu tespit edildi. Ekipler, 21 Temmuz 2026’da F.K.’nın da arasında olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 şarjör ve 86 mermi ele geçirildi.

‘SES GETİRECEK BİR EYLEM OLACAK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Şapkalılar’ suç örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Muğla’dan İstanbul’a sevk edilen şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, ‘Blok3’ lakabıyla tanınan rapçi Hakan Aydın’a suikast hazırlığında oldukları belirlendi. ‘Signal’ isimli mesajlaşma uygulamasında ‘BLOK’ isimli grup kuran şüphelilerin, ‘Türkiye’de ses getirecek bir eylem olacak’ diye yazıştıkları, rapçi Hakan Aydın’ın çeşitli bilgileri ve fotoğraflarının da paylaşıldığı tespit edildi.

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Emniyetteki ifadelerinde ‘suikast’ iddialarını kabul etmeyen ve aralarında 2 kadının da bulunduğu 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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