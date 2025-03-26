‘Şapka’dan kardeş kavgası çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçelere göre, Mehmet Temel ve Cahit Temel, Türkiye ve dünyada tanınmış bir marka olan Bay Şapkacı Tekstil Aksesuar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketleri’nin sahipleriydi. Dinçer ve Murat Temel de Mehmet ve Cahit Temel’in kardeşiydi. İddiaya göre Dinçer ve Murat Temel, hakları olmamasına rağmen sürekli Mehmet ve Cahit Temel’den haraç şeklinde para istiyordu. Hiçbir alacak ve borç ilişkisi olmayan Dinçer ve Murat Temel, Bay Şapkacı şirketinin sahibi olan kardeşlerine yönelik sürekli tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu. Olumlu yanıt alamayan Dinçer ve Murat Temel, kardeşlerinin yakın çevresini arayarak tehdit ve hakaretlerini artırıyordu. Şirket sahibi Cahit ve Mehmet Temel’in diğer kardeşlerini, amca çocuklarını, akrabalarını ve şirket çalışanlarını arayan Dinçer ve Murat Temel, tehdit ve hakaretlerine devam ediyordu.

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‘ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Murat Temel’in daha önce de kardeşi Mehmet Temel’e bıçak çekerek yaraladığının anlatıldığı dilekçede özetle “Murat Temel, kardeşini öldürmeye çalışmıştır. Araya giren Cihat Temel’in de eli kesilmiştir. Dinçer Temel de kabul edilemez davranışlar sergilemekte, müvekkillere yönelik tehdit, hakaret ve tacizlerde bulunmaktadır. Murat ve Dinçer Temel hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca gerekli tedbir önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz” denildi.

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Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli iki kardeş hakkında soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de korunma kararı verdi. Talebi kabul eden mahkeme, Dinçer ve Murat Temel’in 2 ay süreyle kardeşleri Cahit ve Mehmet Temel’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Mahkeme, iki kardeşin karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.