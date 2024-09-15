Şapka düşüyor nasıl tutacağız

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’nın gözbebeği peribacalarını korumak için harekete geçti. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri ve Kapadokya Alan Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda, Kapadokya Paşabağları’nda Aziz Simeon Kilisesi’nin önünde bulunan ve boynu oldukça inceldiği için şapkası düşmek üzere olan bir peribacasından yola çıkılarak, korumanın nasıl olması gerektiği tartışıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü ve Kapadokya Alan Başkanı olan Birol İnceciköz, peribacasının düşmesini engellemek için katılımcılardan tek tek çözüm önerilerini sıralamalarını istedi. İnceciköz, “Şapkası düşmek üzere olan peribacamıza mutlaka müdahale etmemiz gerekiyor. Düştükten sonra konuşmanın anlamı kalmayacak” dedi. İnceciköz’ün açıklamalarının ardından söz alan katılımcılar peribacalarının şapkalarını korumak için önerilerini anlattı.

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ALIP KENARA KOYALIM

-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Gökhan Atıcı: “Koruduğumuz zaman görsel güzelliği bozulacak. Müdahale ederek, daha kötü görünmesindense kenara koyup korumamız daha doğru.”

OLDUĞU GİBİ BIRAKALIM

-ODTÜ’den Prof. Dr. Zeki Kaya: “Bunu olduğu gibi bırakacaksınız. Betonla desteklemek uygulanacak ve gerekli şeyler değil. Oluruna bırakmak gerekiyor.”

HAFİF TIRAŞLAYALIM

-Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Can Binan: “UNESCO açısından yapay olarak yıkarsak sorun çıkabilir. Bu artık tüm dünyanın mirası. Doğal yollarla yok olduğunu söylemek mümkün. Hafif bir tıraşlama ile sağlamlaştırılabilir.”

MÜDAHALE EDECEĞİZ

Önerilerin ardından tekrar söz alan Başkan İnceciköz, ”Burası risk oluşturuyor. İnsanlar dibine kadar giriyor. Bu peribacasına müdahale edeceğiz. Yöntemlerini, alternatifleri çalışmalıyız” dedi.

DOĞAL YOLLA DÜŞSÜN SONUCUNA VARILDI

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyelerinden oluşan akademisyenler ve Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz şapkası kopma noktasına gelen peribacasına yerinde bir inceleme de gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, peribacasının bir doğal oluşum olduğunu, doğası gereği oluşup zamanla yıprandığını, bir süre sonra da şapkalarının düşerek varlığını kaybettiğini belirterek, bu doğal seleksiyonun korunmasının da önemli olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda şapkanın düşme ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alarak, ziyaretçileri bir nebze uzaklaştırarak, şapkanın doğal yolla düşmesi gerektiğini savundular. Bu öneriye toplantının sonuç bildirgesinde yer verilerek imzalandı.