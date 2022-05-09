Sapıktan skandal savunma

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Ankara Keçiören’de oturan lise öğrencisi Y.Ç. (17), Ramazan Bayramı’nın ilk günü, kuruması için 1’inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamayınca, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp kokladıktan sonra uzaklaştığını gören Y.Ç., durumu ailesine bildirdi. Aile de polise şikâyette bulundu. Polisin çalışmasıyla şüpheli N.T. yakalanıp gözaltına alındı. Aile, avukat aracılığıyla ‘cinsel taciz’ suçundan suç duyurusunda bulundu. Evli olan N.T., savcılıktaki ifadesinde “Bugüne kadar 60 tane kadın çamaşırı çaldım. Balkonlarda asılı olan tayt, iç çamaşırlarını çalıyorum. Bu, benim zaafım. Bunun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Y.Ç.’nin 3 kez balkondan taytını aldım. Ondan başka hiç kimse şikâyetçi olmadı” dedi. N.T. ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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'TUTUKLANMASINI İSTEYECEĞİZ'

Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday, “Bu zamana kadar şüpheliye ait ikametlerde arama yapılarak, bahsedilen çamaşırların bulunması da gerekirdi. Bu kadın çamaşırların kime ait olduklarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve yargılamaya yön verilmesi gerekirken, şüpheliye adli kontrol kararı verilmesi tamamen hukuka aykırılık teşkil edecek bir karardır. Nitekim tutuklama tedbiri için kanuni şartlar da oluşmuştur. Verilen karara karşı itiraz yolu açık olup adli kontrole ilişkin karara itiraz ederek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı talebimizi yineleyeceğiz” dedi.