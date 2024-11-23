Sapıklara operasyon: 6 kişi gözaltında

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Çalışmalarda, bazı kişilerin müstehcen isimlerle gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını ve bu görüntülerin dijital materyaller üzerinde de depolandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Bitlis merkez, Tatvan ve Güroymak ilçelerinde 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları devam ediyor.