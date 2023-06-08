Sapıklara baskın! 30 kişi gözaltına alındı

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Sosyal medya platformları üzerinde sanal devriye faaliyeti yürüten Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mesajlaşma platformu olan Telegram’da açılan bazı gruplardan, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülerin para karşılığı satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Telegram üzerinde uzun süre çalışarak bu grupların isimlerinin ‘House of Gavats’, ‘VIP Gizli Çekim’ ve ‘Ahlaksız Grup’ olduğunu belirledi. Yapılan araştırmaya göre, tespit edilen gruplarda tezgâhtar, işçi ya da işsiz kişiler vardı. Bu kişiler aralarında, yurtdışındaki internet sitelerinin de bulunduğu sitelerden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri topluyorlardı. Bu görüntüler, gruplardaki ya da bağlantılı oldukları kişilere para karşılığı satılıyordu. Polisin iz sürmesini güçleştirmek için çeşitli ödeme kanalları üzerinden paralar alındı. Ödemeler, görüntüleri satan kişi tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandı.

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3 İLDE OPERASYON

Ekipler, görüntüleri satan ve satın alan kişilerin kimliklerini tek tek belirledi. İsimleri belirlenen kişilerin adreslerinin de belirlenmesiyle önceki gün sabah saatlerinde özel harekât polislerinin de katılımıyla İstanbul merkezli Kütahya ve Bursa’da seri baskınlar düzenlendi. Operasyonda, grupları kuran kişilerin de arasında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

- Adreslerde yapılan aramalarda da, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi. Ele geçen bilgisayarlar ve cep telefonlarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntülere ulaşıldı. Ulaşılan görüntüler de delil dosyasına konuldu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen 30 kişinin yapılacak olan sorgularının ardından savcılığa sevk edilecekleri belirtildi.