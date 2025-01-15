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Sapık taksici tutuklandı

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#Sapık Taksici#Taksi Şoförü#Kadın Yolcular
Sapık taksici tutuklandı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 07:00

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü’ne, 10 Ocak 2025’te bir taksi şoförünün kadın yolcuları sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz edip görüntülerini taksici gruplarında paylaştığına dair ihbar geldi.

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Soruşturma kapsamında taksicinin Bayram Navruz (28) olduğu ve 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İlk olarak annesinin evinde yakalanan şüpheli verdiği ifadede, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, videodaki kadınla da 6 ay önce tanıştığını anlattı.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN VİDEO ÇEKMİŞ

Görüntülerdeki kadınla arabayla gün boyu gezdiklerini söyleyen Navruz, videoyu ise eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. Şüpheli ayrıca görüntüyü eşine attıktan sonra, eşinin ve erkek kardeşinin tehdidine maruz kaldığını öne sürdü.

Bayram Navruz, telefonunda suçlamaya konu olan herhangi bir görüntü bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Navruz, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Navruz, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sapık Taksici#Taksi Şoförü#Kadın Yolcular

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