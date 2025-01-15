Sapık taksici tutuklandı

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Soruşturma kapsamında taksicinin Bayram Navruz (28) olduğu ve 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi. İlk olarak annesinin evinde yakalanan şüpheli verdiği ifadede, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, videodaki kadınla da 6 ay önce tanıştığını anlattı.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN VİDEO ÇEKMİŞ

Görüntülerdeki kadınla arabayla gün boyu gezdiklerini söyleyen Navruz, videoyu ise eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. Şüpheli ayrıca görüntüyü eşine attıktan sonra, eşinin ve erkek kardeşinin tehdidine maruz kaldığını öne sürdü.

Bayram Navruz, telefonunda suçlamaya konu olan herhangi bir görüntü bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Navruz, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Navruz, ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.