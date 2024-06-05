Sapık sucuya 293 yıl ceza

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İstanbul Bağcılar’da Metin Şenay (59), 24 Mayıs 2023 günü aynı mahallede oturduğu 11 yaşındaki kız çocuğu M.K.’yı okul çıkışı minibüsüne bindirmiş, götürdüğü dükkânında hazırladığı ses geçirmeyen odaya kapatmış ve istismarda bulunmuştu. Ailesinin kayıp ihbarı yapması üzerine harekete geçen polisler, kamera görüntülerinden Metin Şenay’a ulaşarak dükkânına baskında bulunmuştu. Polisler dehşet odasında ağlar vaziyette ve üstü başı kan içinde çocuğu bulmuştu. Metin Şenay’ın, M.K. dışında 2’si akrabası olan 3 çocuğa daha farklı zamanlarda istismarda bulunduğu ve onları kayda aldığı ortaya çıkmıştı.





REZİL SAVUNMA

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Dün davanın görüldüğü Bakırköy 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada son savunması sorulan sanık, dükkânındaki odanın duvarlarında bulunan yazıları mağdur çocukların yazdığını iddia etti. Şenay, okulun önünden “Seni eve bırakayım” diyerek aldığı mağdur M.Y. ile ilgili “Suçu tek başıma üstleniyorum. Ailesinden özür diliyorum ancak diğer mağdurların ve ailelerinin kusur ve sorumlulukları mevcuttur” dedi. Mahkeme, Şenay’ı, 4 mağdur çocuğa karşı ayrı ayrı ‘zincirleme olarak tehditle 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılmak, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ ve ‘çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları bulundurmak ve depolamak’ suçlarından indirim uygulamadan toplam 293 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın ayrıca 1 milyon 683 bin TL adli para cezası ödemesine hükmetti.