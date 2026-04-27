Sapık suçunu şeytana attı... Üniversiteli kızları motosikletiyle takip edip taciz etti

Haberin Devamı

Korku yaşayan üniversiteli Cansu, olay yerinden uzaklaşarak polise şikâyette bulundu. İkinci olay ise 18 Mart gecesi Maslak Mahallesi’nde yaşandı. Evine yürüyerek giden üniversite öğrencisi Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, fiziksel tacizde bulundu, ardından da hızla olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer polisi, şüphelinin Berkan B. (22) olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Berkan B. polis ekipleri tarafından Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı. Şüpheli Berkan B. ifadesinde “Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum” dediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.