×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sapık suçunu şeytana attı... Üniversiteli kızları motosikletiyle takip edip taciz etti

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de 15 Mart Pazar gecesi üniversitede öğrenci Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu.

Haberin Devamı

Korku yaşayan üniversiteli Cansu, olay yerinden uzaklaşarak polise şikâyette bulundu. İkinci olay ise 18 Mart gecesi Maslak Mahallesi’nde yaşandı. Evine yürüyerek giden üniversite öğrencisi Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, fiziksel tacizde bulundu, ardından da hızla olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer polisi, şüphelinin Berkan B. (22) olduğunu tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Berkan B. polis ekipleri tarafından Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı. Şüpheli Berkan B. ifadesinde “Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum” dediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

#İstanbul#Sarıyer#Polis

BAKMADAN GEÇME!