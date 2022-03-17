Sapık profesörün savunması çöktü

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Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu Nisan 2019’da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da ‘delilleri yok etmek’ suçundan dava açıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEMİŞLERDİ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Ç.B. ise Bilgili’nin kendisine zorla içki içirdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından yardımcısı sanık Serkan Durmaz’ın kendisine zorla serum takarak uyuttuğunu, klinikte temizlik yaparak delilleri yok ettiğini, zorla götürdükleri jinekolog sanık Hüseyin Şenyurt’un da cinsel saldırının delillerini temizlediğini iddia etti.

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İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, delillerin incelenmesinin ardından hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi. Raporun büyük bir bölümünde daha önce tespit edilen bulgulara yer verilirken, ilk kez mağdurun iç çamaşırında sanık Bilgili’ye ait DNA örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı.

‘TUTUKLANIRSA İÇİM RAHATLAYACAK'

Raporun Hasan Bilgili’nin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğini gösterir bir delil olduğunu söyleyen Ç.B., “Bilgili, sürekli cinsel saldırıda bulunmadığını iddia ediyordu. Daha önce formam üzerinde tespit edilen DNA örneği için, 'tükürüğüm sıçramıştır' diyordu. İç çamaşırımdan çıkan DNA için ne diyeceğini çok merak ediyorum. Ben 3 yıldır bunlar yüzünden normal hayatıma devam edemiyorum. Sadece bu adam tutuklanıp içeri tıkılırsa benim için rahatlayacak” dedi.