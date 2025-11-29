×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sapık patron! Düğün salonu mühürlendi

Güncelleme Tarihi:

#Düğün Salonu#Giyinme Odası#Gizli Kamera
Sapık patron Düğün salonu mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 07:00

Düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptıkları aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia eden düğün salonu sahibi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunda çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında önceki akşam saatlerinde gizli kamera bulundu. Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

DÜĞÜN SALONU MÜHÜRLENDİ

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Salon mühürlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında ‘özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 

Gözden KaçmasınMardinde 3 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeMardin'de 3 kişilik ailenin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişmeHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Düğün Salonu#Giyinme Odası#Gizli Kamera

BAKMADAN GEÇME!