Sapık patron! Düğün salonu mühürlendi

İstanbul Sultangazi’de bir düğün salonunda çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında önceki akşam saatlerinde gizli kamera bulundu. Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.’nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu.

DÜĞÜN SALONU MÜHÜRLENDİ

Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Salon mühürlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında ‘özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

