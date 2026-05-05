'Sapık patron' diye suçlanmıştı! 'Nedimeler kumpas kurdu' iddiası... 5 buçuk ay hapis yattıktan sonra beraat etti

Olay, 28 Kasım 2025'te Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir düğün salonunun çalışanlarına ait giyinme ve bakım odasında 'gizli kamera' bulundu. Çalışan nedimeler (geline eşlik eden salon görevlileri) iddiaya göre salon sahibi Dinler'in odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu. Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Dinler kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu söyledi; kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Gözaltına alınan Halil Dinler hakkında 'Özel hayatın gizliliği' ve 'Cinsel taciz' suçlarından dava açıldı.

SALON SAHİBİ BERAAT ETTİ

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, kameraların güvenlik kamerası niteliğinde olduğu ve kayıtların suç unsuru oluşturmadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, iddia edildiği gibi uygunsuz görüntülere rastlanmadığı bilgisi de yer aldı. Mahkeme 16 Nisan'daki duruşmada rapordaki değerlendirmelerin ardından düğün salonu sahibi Dinler'in beraatine karar verdi. Dinler 24 Nisan'da tahliye edildi.

3 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Olayın ardından şikayetçi olan 3 kişiden birinin, Dinler'in yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde 3 milyon lira talep ettiği konuşması kaydedildi. Dava dosyasına da giren ses kaydında salon sahibinin yengesi Şehzade Dinler'in konuştuğu kişinin kendisinden 3 milyon lira istediği anlar yer alıyor. Dinler'in rakamı anlamadığını belirtmesi üzerine karşıdaki kişinin avukatların devreye girebileceğini söylediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Karşıdaki kişi "Biz 3 milyon demiştik ama sonrasında sanırım avukatlar görüşecek anladığım kadarıyla" dediği duyuluyor. Şehzade Dinler'in "Ben bu miktarlardan anlamıyorum" demesi üzerine telefondaki kişi "Abla o zaman siz avukatınızı arayın" diye karşılık verdi.

'İŞTEN ÇIKARDIKTAN SONRA "SEN GÖRECEKSİN" DEDİLER'

Halil Dinler, "Ben 35 yıldır burada esnafım. Sırf para için benim gururumla, şerefimle oynandı. Karşı tarafın para istediğine dair ses kayıtları ve videolar var. Beni giyim odası adı altında suçladıkları bu yer organizasyon malzemelerinin konulduğu 65-70 çeşit malzemenin olduğu bir depodur. Biz de bu depoya salonun sağında solunda bulunan kameralardan bir kamera koyduk ama cam olduğu için monte edemedik; havalandırma sacının arasına sıkıştırdım. Bu kumpası 3 aydır yanımızda çalışan nedime kızlar kurdu. Sigara içtikleri için tartıştım ve bir de zam istediler zam da vermedim işten çıkardım. İşten çıkardıktan sonra bu kumpası kurdular. Çıkarken de "Biz yapacağımızı biliriz, göreceksin sen" diyerek beni tehdit ettiler. Bir gün sonra bu olayla karşılaştım. Akşam polisler geldi; polislerle birlikte gittim. Yarım saat sonra da silahlarımı da ihbar etmişler. Aynı kişiler bu olaydan birşey çıkmayacağını düşünerek 'Bu cezaevinde yatsın da hırsımızı alalım' diye ihbar etmişler. 2 silahım da polisler tarafından alındı. Bu nedenle silahtan ve bu olaydan dolayı tutuklandım; 5 ay cezaevinde kaldım. Avukatımla birlikte bunlar hakkında tazminat davası açmaya karar verdik. Önemli malzemeleri koyduğumuz için bu depoda hırsızlık yaşıyorduk. Bu kamerayı da takalı 3-5 gün olmuştu. Aktif olmayan bir kamera bu nedimeler tarafından şikayet edildi ve kendi elleriyle arka tarafa gizlediler; bu kamerayı yerinden çıkarttılar ve adı 'Gizli kamera' oldu. Salona yengem bakıyor. Ben zaten inşaatçıyım, benim mesleğim değil. Eşim, yengem, çocuklarım çalışır. Burada öyle bir durum yaşanacağı aklımın ucundan geçmez" dedi.

'BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA SUÇSUZ OLDUĞUM KANITLANDI'

Dinler, "Polislerin düğün saatinde gelmeleri, bunların bir kumpas olduğu meydandadır. Polis geldiğinde kamerayı bulamadı, nedimeler orada kamerayı alıp saklamış. 2-3 gün sonra yengem dolabın arkasında bulmuş. Cezaevinde kaldım, mağdurum. Benim bu zararımı kim karşılayacak. Benim gururumla şerefimle oynandı. 5,5 aydır dükkanım kapandı, çok mağdurum. Müşteriler tarafından düğün programları iptal edildi; maddi yönden, manevi yönden her türlü zarardayım. Belediyeyle de görüştüm, bu bilirkişi raporları da temiz geldi ve benim suçsuz olduğum kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

'BU KUMPAS SIRF PARA İÇİN KURULDU'

Dinler, "Bu kumpas nedimeler tarafından sırf para için yapıldı. Burada çalışan 2 kişi arkadaşlarını WhatsApp grubundan buluyorlar. 'Bu parayı üçe bölelim, sen de şikayetçi ol' diyorlar. Hiç tanımadığım, benim salonumda çalışmayan bir eleman daha meydana çıkıyor. O da şikayetçi olmuş ama ben beraat ettim. Burası bir aile şirketi, mağdur olduk. Her türlü mağdur oldum" diye konuştu.

'UYGUNSUZ RESİM VİDEO BULUNMAMIŞTIR'

Dinler, "Bu kamera, hırsızlığa karşı çalınmaya karşı güvenlik amacı konulmuş bir kameradır. Aktif olmayan bir kameradır. Kamera caydırıcı olsun diye, kamerayı görünce çalmasınlar diye takılmıştır. Savcılık tarafından, bilirkişi raporunda bu kameranın aktif olmadığı, caydırıcı amaçlı olduğu tespit edilmiştir. İş yerimin adını lekelediler. Müşterilerin çok tercih ettiği Sultangazi'nin en güzel salonlarından biriydi. Çekememezlik de olabilir, salonların kumpası da olabilir kandırabilir bu şahısları; öyle birşey de olabilir. 3 aydır kaydeden bu kayıt cihazında bilirkişi araştırması neticesinde düğün, kına organizasyonlara ait resimler ve videolar bulunmuştur. Asla başka uygunsuz hiçbir resim ve video bulunmamıştır. Bu iki dosyadan yargılandım, ikisinden de beraat ettim. Allah'a şükür, alnımızın akıyla temiziz. Salı günü düğün salonumuz açılacak, bütün müşterilerimizden özür diliyoruz. Neyin ne olduğunu, herşeyin meydana çıktığını görecekler" dedi.

'5,5 AYDIR İŞ YERİMİZ KAPALI'

Halil Dinler'in abisinin eşi Şehzade Dinler ise, "Burası bir aile şirketidir. Halil Bey'in eşi var; ben de yengesiyim. Biz aile olarak burayı işletmekteyiz. Burada öyle bir olay kesinlikle bir uygunsuz birşey asla olamaz çünkü biz asla müsaade etmeyiz. Dışarıdan gelen nedimelerden bize komplo kuruldu. 5,5 aydır iş yerimiz kapalı. Burada 3 aydır çalışıyorlardı. O odada bizler de giyiniyorduk. Kameranın aktif olmadığını nedimeler de biliyorlardı. O kızların yaşında kendi evladı da var. Asla öyle art niyetli biri değil. Onlara kendi evlatlarıymış gibi babacan davranırdı. Asla öyle kötü niyet taşımamıştır" diye konuştu.

'ŞİKAYETİ GERİ ÇEKME KARŞILIĞINDA 3 MİLYON PARA İSTEDİ'

Dinler iki kez şikayetçi olan kişiyle görüştü. İkinci görüşme cep telefonu kamerasına yansırken, Şehzade Dinler görüşmeye dair "Nedimelerden biri beni Aralık'ın 9’unda arayarak şikayeti geri çekme karşılığında benden 3 trilyon para istedi; ama ben bu kadar parayı veremeyeceğimi söyledim. Bu olay Kasım ayının 26’sında oldu; beni 9’unda arayarak, benden 3 trilyon para istedi. Ben bu parayı karşılayamayacağımı söyledim. 'Bu kamera olayının doğru olmadığını siz de gayet iyi biliyorsunuz' diye konuştuk. Ben de avukatım aracılığıyla zaten kesinlikle böyle birşeyi asla kabul etmedik. Yargıda olduğu için ben avukatıma bildirdim. Avukatım da bu ses kaydımızı CD'ye aktararak savcılığa sundu. Düğün salonumuz Salı günü açılacak. Çok sevinçliyim, mutluyum" ifadelerini kullandı.