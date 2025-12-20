Sapık öğretmene 65 yıl hapis

Haberin Devamı

12 Aralık'ta görülen karar duruşmasında, savcı mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın 8 çocuk mağdura yönelik ayrı ayrı cinsel istismar eylemleri gerçekleştirdiği, eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği ve bazı mağdurlara müstehcen içerikler gösterildiği belirtildi. Mütalaada; mağdur çocukların istikrarlı ve birbiriyle uyumlu beyanları, öğrenci, veli ve öğretmen tanık anlatımları, okul kameralarına ait görüntüler, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerdeki cinsel içerikler ile adli görüşme ve adli raporların delil olarak dosyaya girdiği belirtilerek, cezalandırılması talep edildi.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Duruşmada söz alan mağdur aileleri ve avukatları, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.Ç. ise savunmasında suçlamaları reddetti.

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti, sanık A.Ç. hakkında 8 çocuk mağdur yönünden ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘müstehcenlik’, suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanığın yargılama sürecindeki tutumu, suçun ağırlığı ve mağdurlar üzerindeki etkisini dikkate alarak takdir indirimi uygulamadı.