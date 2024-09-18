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Sapık motokurye... 3 saat arayla 2 kadını taciz etti

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#Motokurye#Taciz#İZMİR
Sapık motokurye... 3 saat arayla 2 kadını taciz etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

İZMİR Bayraklı’ya bağlı Çiçek Mahallesi’nde önceki gün 09.00 sıralarında evinden çıkıp kucağındaki çocuk ile sokakta yürüyen E.Ç., arkadan yaklaşan motosikletinin plakası kapalı ve başında kask bulunan kuryenin fiziksel tacizine uğradı.

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Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. polise giderek şikâyetçi oldu. Aynı kurye, 3 saat sonra 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi’nde sokakta yürüyen S.K.’ye yine fiziksel tacizde bulundu. S.K. de polise gidip şikâyette bulundu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MESLEKTAŞLARI DARP ETTİ

Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerinde bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. (22) olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

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‘Cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareket’ suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.’nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. T.C. duruma tepki gösteren meslektaşlarının saldırısına da uğradı. T.C.’yi darp eden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan motokurye T.C. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#Motokurye#Taciz#İZMİR

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