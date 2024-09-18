Sapık motokurye... 3 saat arayla 2 kadını taciz etti

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Kurye hızla bölgeden uzaklaşırken, E.Ç. polise giderek şikâyetçi oldu. Aynı kurye, 3 saat sonra 12.00 sıralarında Tepekule Mahallesi’nde sokakta yürüyen S.K.’ye yine fiziksel tacizde bulundu. S.K. de polise gidip şikâyette bulundu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

MESLEKTAŞLARI DARP ETTİ

Her iki olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin motosikletinin plakasının pembe bir bez parçasıyla kapatıldığını saptadı. Ayrıca, taciz olayını öğrenen bölgedeki motokuryeler, motosikletin üzerinde bir korna olduğunu fark etti. Ekipler, meslektaşlarının ifadelerinden de yola çıkarak şüphelinin T.C. (22) olduğunu belirledi. Meslektaşları tarafından çağırılan T.C., polis tarafından yakalandı.

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‘Cinsel saldırı’ ve ‘hayasızca hareket’ suçlarından 4 kaydı olduğu belirlenen T.C.’nin, taciz anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. T.C. duruma tepki gösteren meslektaşlarının saldırısına da uğradı. T.C.’yi darp eden motokuryeler, meslektaşları tarafından uzaklaştırıldı. Gözaltına alınan motokurye T.C. sevk edildiği adliyede tutuklandı.