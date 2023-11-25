Sapık komisere 6 yıl 3 ay ceza

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İstanbul Kağıthane’deki bir markette çalışan G.E. isimli kadın çalışanın peşinde dolaşan bir kişi, kadın çalışan rafları düzelttiği sırada cep telefonunu eteğinin altına gizlice sokarak fotoğraflarını çekti. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan olaydaki sapığın, komiser Serdar Erdoğan olduğu ortaya çıktı. Serdar Erdoğan’ın başka kadınlara da aynısını yaptığı belirlendi. Meslektaşları tarafından gözaltına alınan Serdar Erdoğan tutuklandı.

BİR MAĞDURLA UZLAŞMIŞ

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sürecinde adli kontrolle serbest kalan Serdar Erdoğan dün son duruşmaya çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, Serdar Erdoğan’a C.G.’ye karşı işlediği suçla özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek 2 yıl 6 ay hapis verdi. G.E.’ye yönelik cinsel tacizden 5 ay hapis cezası veren mahkeme, mağdur ile Serdar Erdoğan’ın uzlaştığını belirterek özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ceza vermedi. Serdar Erdoğan’a çocuk pornosu bulundurduğu için de 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 600 TL adli para cezası verildi.