Sapık hemşireye 40 yıl istendi

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İzmir’de 4’üncü evre akciğer kanseri olan N.C. (63) adlı kadın, 24 Nisan’da Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.’nin 5 Mayıs’tan itibaren bilinci kapandı. İddiaya göre N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarken, 17 Mayıs’ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale (29) tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı.

MESLEKTAŞI YAKALADI

N.C.’nin yattığı odaya ilaç almak için giren hemşirelerden E.E. ise yaşanan olayı görüp durumu üstlerine bildirdi. Yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kameralarını izleyen güvenlik personeli, nitelikli cinsel saldırıyı kameradan tespit etti ve görüntülerle birlikte polise şikâyette bulunuldu. Emre Kale, tutuklandı. N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede Kale’nin aynı hastanede, aynı birimde bulunan beden ve ruh bakımdan kendisini savunamayacak durumda olan mağdura kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırıda bulunduğuna vurgu yapıldı. Kale'nin mağdura tedavi kapsamında verilmeyen ilacı vererek, uyuşturucu madde temin ettiği de iddianamede yer buldu. Kale hakkında ‘kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı’ ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme’ suçundan toplam 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Hazırlanan iddianame İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.