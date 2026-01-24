×
Gündem Haberleri

Sapık gün yüzü görmeyecek... 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

KASTAMONU’da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen ve cep telefonunda çocuklara ait çok sayıda müstehcen fotoğraf ele geçirilen S.Ö. (55) hakkında Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye devam etti.

Duruşmada savunma yapan S.Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurlarla arasında hiçbir şekilde fiziki temas olmadığını ve okul ortamında sürekli top oynadıklarını ve zaman zaman kantinden bir şeyler ısmarladığını söyledi. S.Ö., telefonunda bulunan görüntülerin de mağdurlar tarafından gönderildiğini savundu.

3 SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ‘4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu’ gerekçesiyle 27 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 28 yıl 6 ay, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 63 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklandı. 

