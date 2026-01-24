Sapık gün yüzü görmeyecek... 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Haberin Devamı

Duruşmada savunma yapan S.Ö., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mağdurlarla arasında hiçbir şekilde fiziki temas olmadığını ve okul ortamında sürekli top oynadıklarını ve zaman zaman kantinden bir şeyler ısmarladığını söyledi. S.Ö., telefonunda bulunan görüntülerin de mağdurlar tarafından gönderildiğini savundu.

3 SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Savunmaların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ‘4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu’ gerekçesiyle 27 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 28 yıl 6 ay, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 63 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. 63 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan sanık, duruşma salonunda tutuklandı.