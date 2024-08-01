Sapık baba cezaevinde cinsel organını kesti... 'Kimseden zarar görmedim'

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Olay, 18 Temmuz'da Ergin A.'nın 17 yaşındaki kızının Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğunun belirlenmesinin ardından ortaya çıktı. Kız çocuğu, ifadesinde babası Ergin A.'nın 2-3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Ergin A.'nın 15 yaşındaki diğer kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. 2 kızının ifadeleri sonrası Ergin A. köydeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KİMSEDEN ZARAR GÖRMEDİM'

Yaklaşık 1 hafta Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Ergin A., 25 Temmuz'da kesici alet ile cinsel organını kesti. Cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ergin A. ve kestiği cinsel organı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Ergin A.'nın jandarmaya verdiği ifadede, organını kendisinin kestiğini, kimseden zarar görmediğini anlattığı öğrenildi. Bir gözünde geçmişten gelen görme engeli bulunan Ergin A.'nın cinsel organı dikilerek taburcu edildi. Ergin A. yeniden cezaevine gönderildi. Öte yandan çocuklar devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli süreç sürüyor.