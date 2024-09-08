Sapığın 3 yıl hapsi istendi

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Vatandaşın yaptığı ihbarda, harabe binaların arasında çıplak vaziyette olan bir erkek şahsın golden cinsi benzeri bir köpeği sürükleyerek götürdüğünü görmesi üzerine şahsa “Köpeğe tecavüz mü ediyorsun” diye seslendiğini ve video kaydına aldığını, erkek şahsın da “Sana ne lan” diye cevap verdikten sonra pantolonunu giymek üzere orman tarafına kaçarak gözden kaybolduğunu söyledi. Çekilen görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Polis, görüntüler üzerine başlat-tığı incelemede Paşa Türk isimli kişiyi gözaltına aldı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Küçükçekmece’de inşaat bekçisi olduğu öğrenilen Paşa Türk (61), polisteki ifadesinde, köpeği inşaat-ta meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle inşaatın yanına bağladığını ancak bir süre sonra köpeğin ortadan kaybolduğunu, olay tarihinde gezmek için gittiği Florya ormanında tesadüfen köpeği görerek inşaata geri götürdüğünü ancak kameradaki çıplak kişinin kendisi olmadığını ve köpeğe tecavüz ermediğini söyledi.

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Paşa Türk hakkında şikâyetçi olan Özlem Sönmez, ‘Alice’ isimli köpeğin 2020 yılında hamile şekilde sahibi tarafından sokağa atıldığında köpeğe sahip çıktığını, şüphelinin daha önceki yıllarda da köpeği kaçırıp istismar ettiğini ancak yakalanamadığını belirtti.

CİNSEL SALDIRI DOĞRULANDI

Paşa Türk, 6 Haziran günü tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bakırköy Veteriner İşleri Şefliği tarafından hazırlanan rapora göre hayvanın cinsel saldırı-ya uğradığı tespit edildi. Hazırlanan iddianamede “hayvanlara cinsel saldırı” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.