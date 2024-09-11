Sapığı avukat bile savunmadı... ‘Alice’e 3 kez tecavüz etmiş

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İstanbul Bakırköy Florya’da 4 Haziran’da bir vatandaş, ‘Alice’ isimli köpeği tecavüz ederken Paşa Türk isimli kişiyi suçüstü yakalamıştı. 6 Haziran’da tutuklanan Paşa Türk’ün ‘hayvanlara cinsel saldırı’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edilmişti.

‘HEPİNİZE DAVA AÇACAĞIM’

İstanbul 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savunma yapan sanık Paşa Türk, “Öyle bir konu yok, o köpeği ben besliyordum, bunların hepsi yalan. Kamu davası açacağım beni videoya çekenleri. Olaya konu köpek benim köpeğimdir. 3 senedir besliyorum bu köpeği. Köpeğe tecavüz etmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim. Ben olay günü inşaatta oturuyordum. Hepinize tazminat davası açacağım” dedi. Sanık Türk’ün avukat talep etmesi üzerine mahkeme, avukat atanması için duruşmaya 1 saat ara verdi. Avukatın atanması üzerine duruşma tekrar başladı. Ancak, söz alan avukat, “Dosya içeriğinden haberim yoktu. Dosyadan azlimi talep ediyorum” dedi.

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DURUŞMA ANLAMLI BİR GÜNE ERTELENDİ

‘Alice’in sahibi olan Özlem Sönmez ifadesinde, “Alice 2020 yılından beri benim kontrolümdedir. Onu bulduğumda hamileydi, doğum yaptı. Benim evimin arkasındaki garajda kalıyordu. Şahıs 3 defa köpeği kaçırıp tecavüz etmiştir. 2020 yılında bir gün sabah 08.30 sıralarında bebekleri ve anneyi beslemeyi çıktığımda göremedim. Yan taraftaki cami ve derneğin kameralarını incelediğimizde bu şahsın köpeğin boynuna ip takarak götürdüğü gördüm. Savcılığa götürdüm bu görüntüleri. Bu olay medyada yayıldı. 1 hafta sonra Florya civarında köpeği arkası kanlı bir şekilde buldum, veterinere götürdüm. Bir sene sonra aynı şahıs yine köpeği kaçırdı, kamera kayıtlarından tespit ettik. 3 sene sonra yine köpeğin yerini değiştirmemize ve bulunmayacak bir yere götürmemize rağmen bu şahıs köpeği bulmuş, görüntülerden bu şahıs olduğunu tespit ettik” dedi. Mahkeme, sanığın avukat eşliğinde savunmasının alınması ve görüntülerin incelenmesi için duruşmayı 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe erteledi.