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İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Sapanca’da uyuşturucu operasyonu

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Sapanca’da uyuşturucu operasyonu
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SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde 2 aracı 'şüphe' üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. 2 araçta bulunan G.T., M.K., Z.S. ve M.Ş. gözaltına alındı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.T. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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