MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu
GeriGündem Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsa ÇİÇEK (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:14,Son Güncelleme:/

Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sapanca’da ormanlık alanda ceset bulundu

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alanda kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sapanca Uzunkum Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde öğle saatlerinde, köpeğini eğiten bir avcı, yol kenarındaki çukur alanda cesedi gördü. Avcının haber vermesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Polis incelemede bulunurken, kimliği belirlenemeyen 35 ile 45 yaşları arasındaki erkek cesedinin üzerindeki kıyafetlerde az miktarda para ve altın bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ölen kişinin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin nasıl öldüğü yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle