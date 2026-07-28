Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu’nun yaralı olduğunu tespit etti.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağıroğlu’nun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Haberin Devamı

AKRABAYA GÖZALTI

Olayın ardından yapılan incelemede, Duhan Sağıroğlu'nun motosiklet kazasında değil, tabancayla vurulma sonucu öldüğü belirlendi. Sağıroğlu’nun, bilinmeyen nedenle tartıştığı akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan Y.S. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.