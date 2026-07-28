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Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı

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#Sapanca#Akraba Cinayeti#Duhan Sağıroğlu
Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 14:53

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza ihbarı üzerine sevk edilen ekiplerce yerde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duhan Sağıroğlu'nun, silahla vurulduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Sağıroğlu'nu tartıştığı akrabası Y.S.'nin tabancayla vurduğu tespit edilerek şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Bir motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan Duhan Sağıroğlu’nun yaralı olduğunu tespit etti.

Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sağıroğlu’nun cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı

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AKRABAYA GÖZALTI

Olayın ardından yapılan incelemede, Duhan Sağıroğlu'nun motosiklet kazasında değil, tabancayla vurulma sonucu öldüğü belirlendi. Sağıroğlu’nun, bilinmeyen nedenle tartıştığı akrabası Y.S. tarafından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

Sapanca’da motosiklet kazası sanılan olayın altından akraba cinayeti çıktı

Ekiplerin çalışmasının ardından yakalanan Y.S. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Sapanca#Akraba Cinayeti#Duhan Sağıroğlu

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