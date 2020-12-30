Sapanca’da evde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Göl Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evin bir odasının kenevir ekilmek için ayrıldığı, 59 saksı içerisinde Hint keneviri olduğu belirlendi. Yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 200 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 500 adet uyuşturucu hap, Hint keneviri tohumları ele geçirildi. Polis, E.M. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Biri kadın 2 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.