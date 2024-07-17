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Sapanca'da bungalovlarda havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber

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#Sakarya#Sapanca#Polis
Sapancada bungalovlarda havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 11:20

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde tatil yapan Suudi Arabistanlı ailenin 3 yaşındaki kızı Almutaırı Sama Abdulrahman, bahçedeki havuza düşerek boğuldu.

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Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi’ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelip, bungalov kiralayan Suudi Arabistan uyruklu ailenin kızları Almutaırı Sama Abdulrahman, tesisin bahçesindeki havuza düştü. Durumu fark eden anne ve babası, suda çırpınan kızlarını havuzdan çıkarıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Abdulrahman, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Almutaırı Sama Abdulrahman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Sakarya#Sapanca#Polis

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