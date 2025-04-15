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Sapanca'da bungalovda gizli kamera skandalı! Sakarya Valiliği harekete geçti

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#Sakarya#Gizli Kamera#Bungalov
Sapancada bungalovda gizli kamera skandalı Sakarya Valiliği harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 11:21

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içerisinde bulunan gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

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Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

TÜM ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

Sapancada bungalovda gizli kamera skandalı Sakarya Valiliği harekete geçti

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sakarya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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#Sakarya#Gizli Kamera#Bungalov

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