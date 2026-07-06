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Sapanca'da bungalov tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki Elva kurtarılamadı

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#Elva Güneş#Bungalov#Havuız
Sapancada bungalov tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki Elva kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 10:00

Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki Elva Güneş, havuza düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca'nın Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü.

AİLESİ HAVUZDAN ÇIKARDI

Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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HAYATA VEDA ETTİ

Burada tedaviye alınan Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elva Güneş’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Elva Güneş#Bungalov#Havuız

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