Sapanca’da bungalov tatili kâbusa döndü! Gizli kamera tespitinde bu işaretlere dikkat | ‘Önce oda karartılmalı sonra da cep telefonunun feneriyle…’

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İstanbul’da yaşayan ve Ramazan Bayramı tatili için Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan bir aile, konakladıkları yapının yatak odasında ampul içine gizlenmiş bir kamera fark edince büyük bir şok yaşadı.



İddiaya göre hem yatak odasını hem de jakuziyi gören konumda yer alan gizli kamera üzerine aile, polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koydu ve inceleme başlattı.



Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan M.K. adlı vatandaş “Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde konaklayın. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini bırakmayacağım ama 7 yaşındaki kızım, sabahın altısında asayiş ekipleriyle birlikte Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde saatler geçirdi. Yazıklar olsun size! Özel hayatı ihlal eden bu işletme, ertesi gün ‘Yerimiz müsaittir, misafirlerimizi bekleriz’ şeklinde yayın yaptı. Gizli kameraya dikkat, benden söylemesi” ifadelerini kullandı.

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Sakarya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam ise yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek,dedi.

Tüm bu yaşananlar, otel ve bungalovlarda güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle mahremiyetin ihlali anlamına gelen gizli kamera vakaları, vatandaşların bu tür yerlerde konaklarken nelere dikkat etmesi gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.





‘KIRSAL BÖLGELERDEKİ İŞLETMELERE YÖNELİK ALGI DEĞİŞEBİLİR’

‘KAMERA VE SES KAYDI GİBİ KONULARDA SERTİFİKASYON SİSTEMİ GETİRİLEBİLİR’

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Turizm Otelcileri Derneği Kurucu Onursal Başkanı Alican Aksu, yaşanan olayın ciddi bir güvensizlik duygusu oluşturabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

Turizmci ve Toplum Psikoloğu Dr. Ali Bilir ise “Bugün birçok küçük ölçekli konaklama tesisi, kayıt dışı ya da yetersiz denetimle hizmet veriyor. Yerel yönetimler, ilçe turizm müdürlükleri ve ilgili bakanlık birimleri, bu tesisleri periyodik olarak denetlemeli. Denetimler sadece temizlik ya da yangın yönetmeliğiyle sınırlı kalmamalı; gizlilik, güvenlik ve teknolojik cihazlar açısından da detaylı kontroller yapılmalı. Özellikle kamera ve ses kaydı gibi konularda sertifikasyon sistemi getirilebilir. Bu tesislerin belirli bir güvenlik denetiminden geçmiş olduğunu belgeleyen simgeler, tüketicinin bilinçli tercihte bulunmasına da olanak sağlar” ifadelerini kullandı.





NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

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Bu tarz işletmelerde dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dr. Ali Bilir, “İlk önce tesisin resmi belgeleri ve lisanslı olup olmadığına bakılmalı. Sosyal medya ya da bilinmeyen internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlardan kaçınılmalı. Güvenilir platformlardan, kullanıcı yorumları yüksek olan, geçmişte olumlu deneyim yaşanmış tesisler tercih edilmeli” dedi ve ekledi:

“Odaya girildiğinde özellikle yatak başı, banyo, jakuzi, priz içleri, duman detektörleri ve dekoratif objeler dikkatle incelenmeli. Ampul içleri ya da saat gibi göze batmayan nesnelere gizlenmiş kamera sistemleri geçmişte de görülmüş vakalar arasında. Ayrıca odada cep telefonuyla Wi-Fi ağı taraması yapılabilir. Bilinmeyen cihazlar tespit edilirse mutlaka şüphelenilmeli.”



‘ODA KARARTILARAK CEP TELEFONUNUN FENERİYLE PRİZ İÇLERİ İNCELENMELİ’

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Sosyal medyada önerilen ışık yansıması ya da fenerle tarama yöntemlerinin temel düzeyde işe yarayabileceğinin altını çizen Dr. Ali Bilir, “Gizli kameraların çoğu, lens yapısı gereği ışığı geri yansıttığından bu tür kontroller anlamlıdır. Özellikle oda karartılarak cep telefonunun feneriyle priz içleri, lambalar ve objeler dikkatlice incelenebilir. Ayna testi, uzaktan kumanda ile kızılötesi kontrol gibi yöntemler de destekleyici olabilir. Otellerde, güvenlik açısından çelik kasaların ya da sabitlenen aynaların arka tarafları da dikkatle incelenmeli” dedi.



‘KALEM, PRİZ, DUMAN DEDEKTÖRÜ YA DA USB ADAPTÖRÜ ŞEKLİNDE TASARLANMIŞ GİZLİ KAMERALAR VAR’

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise “Ne yazık ki, internet üzerinden kolayca temin edilebilen kalem, priz, duman detektörü ya da USB adaptörü şeklinde tasarlanmış gizli kameralar, kötü niyetli kişiler tarafından mahrem alanlara yerleştirilebiliyor” dedi ve şu bilgilerin altını çizdi:



-- Bir odada ya da tuvalette gizli kamera olup olmadığını anlamak için dikkatli bir gözlem şart. Özellikle duman detektörleri, prizler, saatler, avizeler, TV altları gibi alanlar kontrol edilmeli. Kırmızı ya da mavi renkte sürekli yanan küçük bir ışık fark ederseniz, bu bir kayıt cihazının çalıştığına işaret edebilir.

-- Ayrıca cep telefonunuzun kamerasını gece moduna alarak ışık kaynağı olmayan bir odada tarama yapabilir, kızılötesi ışık yayan kameraları bu şekilde tespit edebilirsiniz. Aynı şekilde, Bluetooth ve Wi-Fi taraması yapan mobil uygulamalarla ortamdaki yabancı cihazlar da kontrol edilebilir. Şüpheli bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulmalı.



'BU TÜR İHLALLER YALNIZCA KİŞİLERİN MAHREMİYETİNİ ZEDELEMEKLE KALMAZ'

Bu tür ihlallerin yalnızca kişinin mahremiyetini zedelemekle kalmayacağına aynı zamanda ciddi psikolojik travmalara da yol açabileceğine dikkat çeken Dr. Ali Bilir, “Tatil dediğimiz şey, insanın zihnini boşaltıp huzur bulduğu bir süreç. Orada bir ihlal yaşanması; güven kaybı, korku, öfke ve çaresizlik gibi duygulara neden olur. Kadınlar, çocuklu aileler, yalnız seyahat eden bireyler bu tarz olaylardan daha derin etkilenir. Toplumda güvenlik duygusu sarsıldığında sadece bireysel tercihler değil, sosyal ilişkiler ve kamusal yaşam da etkilenir” ifadelerini kullandı.