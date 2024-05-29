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Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak, tabancayla vuruldu

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#Sakarya#Sapanca#Ülkü Ocakları
Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak, tabancayla vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 10:06

SAKARYA'da Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanı Emirhan Kabalak (28), tartıştığı yirmi beş yaşındaki S.K. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde meydana geldi. Ülkü Ocakları Sapanca İlçe Başkanlığı binası önünde, Başkan Emirhan Kabalak ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle S.K., belinden çıkardığı tabancayla Kabalak'a ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, Kabalak'ın 2 ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli kaçarken, Kabalak ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. (DHA)

Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak, tabancayla vuruldu

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#Sakarya#Sapanca#Ülkü Ocakları

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