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Sapanca Gölü'ne düşmüştü! Uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

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#Sapanca Gölü#Uçak Kazası#Kaza Enkazı
Sapanca Gölüne düşmüştü Uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 13:17

Sapanca Gölü'ne 1972 yılında düşen foto keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali yeniden görüntülendi.

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Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Hasan Coşkun tarafından Sapanca Gölü'nün derinliklerinde kaydedilen fotoğraf ve video görüntüleri ile yıllardır unutulmaya yüz tutmuş uçak kazasının izleri yeniden gözler önüne serildi. Tarihsel kayıtlara göre, Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü belirten Hasan Coşkun, bu hava kazalarının hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi.

Coşkun, bu enkazlardan sadece foto keşif uçağının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini ifade etti. 1972 yılında Sapanca Gölü’ne düşen foto keşif uçağının kanat kısmının çok belirgin şekilde görüldüğünü, ancak yaklaşık 50 metre uzağındaki gövde kısmının ise yoğun bir midye tabakasıyla kaplanmış durumda olduğunun bilgisini verdi. Sahilden 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikteki uçak parçalarının aradan 53 yıl geçmesine rağmen korozyondan çok fazla etkilenmediğini de ifade eden Coşkun, derin izler ve acılar bırakan diğer kazaların enkazlarının da Sapanca Gölü'nün sessiz tanıkları olarak keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Sapanca Gölüne düşmüştü Uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Tarihsel kayıtlara göre ilk kaza, 9 Eylül 1942 tarihinde eğitim uçuşu sırasında meydana geldi ve göle düşen uçakta 3 askeri personel şehit oldu. Bu trajik olay, gölde yaşanan kazaların ilki olarak kayıtlara geçti.

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Üç ay sonra, 7 Aralık 1942'de, bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu yine 3 personel şehit oldu.

Bir başka kaza ise 10 Ekim 1944’te yaşandı ve bu kazada da 2 askeri personel şehit oldu.

Bu kazadan 28 yıl sonra 1 Ağustos 1972’de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait RF-84F Thunderflash tipi foto keşif uçağının düşmesi sonucu 1 askeri personel şehit oldu.

Sapanca Gölüne düşmüştü Uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü, son olarak 4 Ekim 2022 tarihinde, Cengiz Topel Havaalanı'ndan kalkan bir askeri helikopterin düşmesiyle yeniden gündeme geldi. Bu kazada, 4 askerî personelden 2’si yaralı olarak kurtulurken, 2’si şehit oldu.

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#Sapanca Gölü#Uçak Kazası#Kaza Enkazı

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