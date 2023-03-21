Sapanca Gölü'nde su seviyesi arttı

Haberin Devamı

Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü'ne kıyısı olan Eşme'de, mevsim yağışlarının az olması nedeniyle geçen ay sahil şeridinde su çekilmeleri yaşandı. 25 Şubat'ta, göl kıyısındaki bazı kayıklar karaya otururken, bir işletmenin iskelesinin büyük bölümü de karaya çıktı.

Kar ve yağmur yağışlarının ardından Sapanca Gölü kıyısındaki kurak alanlar, yeniden suya kavuştu. Sakarya su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; şu anda Sapanca Gölü'nün su seviyesi 31,4 metre olarak ölçüldü. İlerleyen günlerde beklenen yağışlarla seviyenin daha da artacağı belirtildi. (DHA)