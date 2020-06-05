Sapanca Gölü nerede ve hangi şehirde? Sapanca Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Sapanca Gölü, geçmiş yüzyıllarda Marmara Denizinin bir parçasıymış. Coğrafi kayma sonucunda, denizden ayrılarak, göl halini almış. Göl, yerel halkın sulama ve içme ihtiyacını karşılıyor. Ekolojik denge açısından göl çevresinde farklı türlerde hayvan ve bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Sapanca Gölü Nerede

Sapanca Gölü, Sakarya ve Kocaeli illerinin arasında bulunuyor. Fakat gölün büyük bir kısmı Sakarya ili sınırları içindedir. Batı kısmı Kocaeli ili sınırları içine giriyor. Gölün yanında Sapanca ilçesi bulunuyor. Bu nedenle göle ilçenin adı verilmiş.

Sapanca Gölü Hangi Bölgede

Sapanca Gölü, Marmara Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Marmara Bölgesinin doğusunda, Samanlı Dağlarının eteklerinde yer alıyor.

Sapanca Gölünün Oluşumu

Sapanca havzasında geçmiş yüzyıllarda yer kabuğu hareketleri sonucunda oluşan çanak ve fay kırıkları sonucunda yer altı kaynak sularının birikmesi sonucu oluşmuştur.

Sapanca Gölünün Özellikleri

Tektonik bir tatlı su gölüdür. Göl çevresinde 80 kuş türü bulunuyor. On binlerce kuş türünün konaklama noktasıdır. Gölde yaşayan sazan, yayın ve turnabalığı balıkçılık yapılmasını sağlıyor. Gölde her yıl ulusal ve uluslararası sörf, yelken ve kürek yarışları yapılıyor. Göl turizm açısından da ilgi görüyor. Göl çevresinde lüks otel ve villalar bulunuyor.

Sapanca Gölünün Derinliği

Gölün ortalama derinliği 30 metredir. En derin noktası 61 metredir.

Sapanca Gölünün Büyüklüğü

Gölün yüzey alanı yaklaşık 48 km², hacmi de 1.300 hm³’tür. Gölün uzunluğu Doğu-Batı olarak 16 km, Kuzey-Güney olarak 5 kilometredir.

Sapanca Gölünün Efsanesi

Efsaneye göre bir zamanlar gölün bulunduğu alanda bir kasaba bulunuyormuş. Bu kasabada, dünya malına kendini kaptırmış zengin insanlar yaşarmış. Bir gün, fakir ama temiz kalpli bir derviş kasabayı ziyarete gelmiş. Zengin kasabalılar, tanrı misafiri olan bu adamı evlerine konuk etmemişler. Hatta su bile vermemişler.

Derviş, aç-susuz kasabayı terk ederken, yolda bir kulübeye rastlamış. Bu kulübede, sapan yapıp, satan biri yaşıyormuş. Adam güler yüzle dervişi karşılayıp, evine buyur etmiş. Yemek ikram etmiş, yatacak yer göstermiş. Sabah olunca da dervişle birlikte gelerek, dağlara kadar uğurlamış.

Sapancı, geri döndüğünde, kasabanın yerinde koskocaman bir göl varmış. Bir felaket olmuş ve bütün kasabayı sular altında bırakmış.