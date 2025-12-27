Sapanca Gölü alarm veriyor

Haberin Devamı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sapanca Gölü’nün Sakarya’nın önemli güzelliklerinden biri olduğunu belirtti. Tüm kurumların “alarm” halinde olduğunu dile getiren Erdoğan, alınan önlemlere dikkat çekti:

“Hem Sakarya hem Kocaeli kısmı Sapanca Gölü’nden içme suyu kullanımını oldukça azalttı. Kocaeli’ndeki bir firma ciddi kullanım yapıyordu, o neredeyse kullanımını bitirme noktasına geldi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Yusuf Alemdar da Sapanca Gölü’nü tamamıyla mercek altına aldı. Sapanca Gölü etrafındaki izinsiz, ruhsatsız, kaçak yapılarla ilgili proje oluşturuldu. Gölün etrafını korumak, gölü korumak için en önemli noktalardan bir tanesi. Yaklaşık 1,5 kilometre kadar gölün bir tarafından proje başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projeyle gölün etrafı korunuyor olacak.”

Haberin Devamı

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sapanca Gölü’nün kentin temel içme suyu kaynağı olduğuna dikkati çekerek, kritik noktaya inen su seviyesindeki azalmaya karşı yoğun tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Taşkent, Sapanca Gölü Havzasını Koruma Yönetmeliği gereğince Göl ve Havzasının korunmasına ilişkin belediyelerin, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), Devlet Su İşlerinin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetki ve sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, bu alandaki yetki ve sorumluluğun tek bir otorite üzerinden sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu. Taşkent, Sapanca Gölü’nün ekolojik yapısının korunması için çevresinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, gölün önemli bir tatlı su kaynağı konumunda bulunduğunu anımsattı. Son dönemde iklim değişikliği ve yaşanan kuraklık nedeniyle gölün su seviyesinde yaşanan azalmaya dikkati çeken Bülbül, bu durumun göldeki biyolojik dengeyi de bozduğuna işaret etti.

Haberin Devamı

Sapanca Gölü’nü besleyen 8 derenin olduğunu ifade eden Bülbül, “Sapanca Gölü’nü besleyen 8 derede yaşanan mevzuata aykırı kullanımların, su fabrikalarının, şişeleme tesislerinin varsa kullanımındaki usulsüzlüklerin tespit edilerek bunların üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Bu derelerin suyu, neredeyse Sapanca Gölü’ne varmadan bitmekte. Yeraltı sularımız ciddi bir şekilde azalmakta, bunda da kaçak kuyular etkili olmakta. Bunların da kontrol altına alınması, kaçak kullanımların önlenmesi lazım” diye konuştu.