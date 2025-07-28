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Sapanca Gölü alarm veriyor

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#Sapanca Gölü#Sakarya#İçme Suyu
Sapanca Gölü alarm veriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 07:00

Meteorolojik verilere göre Türkiye’nin son 6 aylık süreçte en az yağış alan bölgelerinin başında gelen Sakarya’da, içme suyu kaynakları hızla tükeniyor.

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Sapanca Gölü’nde seviye her geçen gün gerilerken, gölden su alımını mümkün kılan minimum eşik olan 29.90 metreye sadece birkaç santimetre kaldı. Kritik seviyenin yaklaşmasıyla birlikte, kent genelinde suyun daha verimli ve tasarruflu kullanılması için çeşitli önlemler alınmaya başlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında nüfusun ve tüketimin arttığı Karasu ve Hendek ilçelerinde planlı su kesintilerine geçildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, önümüzdeki günlerde benzer uygulamaların diğer ilçelerde de hayata geçirilmesi gündemde.

Yetkililer, suyun daha dikkatli ve bilinçli kullanılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, içme suyu altyapısının yalnızca insani kullanım için inşa edildiğini hatırlattı. Özellikle tarımsal sulamada konut aboneliklerinin kullanılmaması gerektiği vurgulandı.             

 

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#Sapanca Gölü#Sakarya#İçme Suyu

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