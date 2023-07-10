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Sapanca belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

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#Sakarya#Sapanca#Silahlı Saldırı
Sapanca belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:38

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Özgümüş, belediye başkanının makam odasında husumetlisi E.Ö. tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'in makam odasında meydana geldi. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Özgümüş ile ticari husumet nedeniyle mahkemelik olduğu E.Ö., burada karşılaştı.

Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada E.Ö., tabanca ile ateş açtı. Bacağından vurulan Özgümüş, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgümüş'ün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan E.Ö.'yü de yakalamak için çalışma başlatıldı.

 

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#Sakarya#Sapanca#Silahlı Saldırı

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