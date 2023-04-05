Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şap aşısı yapmaya giden veterinerlerin aracı devrildi: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Elazığ#Trafik#Kaza
Şap aşısı yapmaya giden veterinerlerin aracı devrildi: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 17:23

ELAZIĞ'da hayvanlara şap aşısı yapmaya giden 2 veteriner hekim, içinde bulundukları hafif ticari aracın kontrolden çıkıp devrilmesiyle yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Çiğdem Doğan ile Gül Yaşa, hayvanlara şap aşısı yapmak için 23 LF 463 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Sürücü Çiğdem Doğan, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, kontrolden çıkan araç devrildi.

İhbarla Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan ve Yaşa, ilk müdahalelerinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı
Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı