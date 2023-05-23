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Santrançta genç milliler Avrupa’yı ‘şah mat’ etti

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#Avrupa Satranç Birliği#Arnavutluk#Santranç
Santrançta genç milliler Avrupa’yı ‘şah mat’ etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Genç satranç milliler, Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından Arnavutluk’un Dıraç (Durres) kentinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda, Türkiye’ye 6 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 4 gümüş, 5 bronz madalya alarak toplam 15 madalya getirdi.

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Bu başarı ile Türkiye, satrançta “Avrupa’nın en başarılı ülkesi” oldu.

Santrançta genç milliler Avrupa’yı ‘şah mat’ etti

212 SPORCU KATILDI

Toplam 25 ülkeden, 212 sporcunun yer aldığı ve 12-22 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan şampiyonaya Türkiye26 sporcu ile katıldı. Genç milli takımda yer alan 15 sporcu ilk 3’e girmeyi başardı. 7 yaş genelde Bora Şahin, 7 yaş kızlarda Masal Budumlu, 11 yaş genelde Görkem Ünsal, 13 yaş genelde Hayri Beyhun Şenel, 15 yaş genelde FM Hasan Hüseyin Çelik ve 17 yaş kızlarda WFM Zeynep Çiftçi altın madalya kazandı. Bora Savran 9 yaş genelde, Selin Torun 11 yaş kızlarda, Miraç Melih Topuz 15 yaş genelde, Metehan Özen ise 17 yaş genelde gümüş madalya kazanan sporcular oldu. 9 yaş genelde Ali Poyraz Uzdemir, 11 yaş genelde Ali Varyemez, 13 yaş genelde Mert Can Seviğ, 13 yaş kızlarda Zeynep Acar ile 17 yaş kızlarda Elifnaz Akat da bronz madalya kazandı.

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Santrançta genç milliler Avrupa’yı ‘şah mat’ etti

EN BAŞARILI ÜLKE ODUK

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, alınan başarıyla ilgili şunları söyledi:“Toplam 15 madalya kazandık ve Avrupa’nın en başarılı ülkesi olduk. Gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Bayrağımızı Arnavutluk’ta başarı ile dalgalandıran, İstiklal Marşımızı okutan genç sporcularımızı kutluyorum. Bu büyük başarıyı ülkemize getiren genç yıldızlarımıza, her daim onlara destek olan ailelerine,Avrupa Okullar’da kafile başkanı olan Federasyon Asbaşkanımız WIM Nilüfer Çorlulu’ya ve antrenörlerimiz GM Cemil Aghamaliyev, GM Barış Esen, FM Serkan Yeke ve Gökhan Narman’a yürekten teşekkürler. Avrupa’da, dünyada ve olimpiyatlarda biz varız, Türk satrancı var. Cumhuriyetimizin 100. yılında, yeni bir yüzyıla girerken, umutlarımız ve heyecanımız çok yüksek. Yeni başarılar bizi bekliyor. Geçtiğimiz yüzyılda büyük başarılara imza attık. Şimdi yeni yüzyıla hazırız.”

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#Avrupa Satranç Birliği#Arnavutluk#Santranç

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