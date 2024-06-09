Santrançta bir ilk... Avrupa’yı mat ettik

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Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından İrlanda’nın Limerick kentinde düzenlenen ‘2024 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda Satranç Genç Milli Takımı, tüm kategorilerde şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı. 17 ülkeden 191 sporcunun katıldığı şampiyonadaki başarının Avrupa satranç tarihinde ilk olduğu belirtilirken Türkiye Satranç Federasyonu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Gençlerde Avrupa’nın en büyüğü, en başarılısı Türkiye” denildi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay da tüm sporcuları kutlayarak şöyle konuştu:

12 ALTIN, 9 GÜMÜŞ VE 7 BRONZ MADALYA

“Kendi rekorumuzu kırdık. 44 genç sporcu ile katıldığımız Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak toplam 28 madalya kazandık. Dördüncü ve beşinci olan sporcularımızın aldığı madalyalarla birlikte şampiyonada yarışan 44 sporcumuzun 38’i kupa ve madalya ile dönüyor. Satrançta Avrupa’nın en büyüğüyüz. Sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır.”

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12 ŞAMPİYON

- 17 Yaş Genel Şampiyonu Adar Tarhan, 17 Yaş Kızlar Şampiyonu Ecrin Efsa Büyük, 15 Yaş Genel Şampiyonu Egehan Yıldız, 15 Yaş Kızlar Şampiyonu Pelin Seyhan, 13 Yaş Genel Şampiyonu Ali Alper Çelik, 13 Yaş Kızlar Şampiyonu Zümral Yazıcı, 11 Yaş Genel Şampiyonu Ali Poyraz Uzdemir, 11 Yaş Kızlar Şampiyonu Zeynep Sönmez, 9 Yaş Genel Şampiyonu Ata Peray, 9 Yaş Kızlar Şampiyonu Eslem Tolan, 7 Yaş Genel Şampiyonu Ömer Taha Dede, 7 Yaş Kızlar Şampiyonu Miray Akıncı oldu.