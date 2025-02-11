Santorini’nin 3600 yıl önceki izleri: Kül var tsunami yok

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki depremler, adayı beşik gibi sallarken, olası bir büyük ölçekli depremin ya da volkanik patlamanın Türkiye’ye yönelik etkileri de akademik çevrelerce tartışılmaya devam ediyor.

‘BİLİMSEL ÇALIŞMA ŞART’

Yunanistan merkezli bir depremin tsunami etkisine neden olacağı, bu etkinin de Kaş kıyılarına kadar ulaşacağına yönelik tespitleri Hürriyet için yorumlayan Akdeniz Üniversitesi Deprem Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Özçelik, “Önlem almak için Yunanistan’da ne olduğuna bakmaya gerek yok. Biz deprem tehlike haritamızı önümüze aldığımızda her şeyi net biçimde görüyoruz zaten. Ege’nin yüzde 99’u zaten riskli. Kırmızı ışık yanıp sönüyor. Elimizde 100 yıllık kayıtlar var. 500 yıl önceki deprem büyüklüğü konusunda ise yazılı ifadelerden birtakım bilgiler alıyoruz. Binaların yıkıldığı, denizin yükseldiği gibi. Buna rağmen büyük ölçekli bir depremin sahillerimize etkisini bilmiyoruz. Antalya’nın batı ilçelerindeki riski biliyoruz. Bu bölge bizim için birinci derece deprem bölgesi. Fakat aktif olarak tespit edilen fayların ne kadar büyüklükte bir deprem yaratacağını dair elimizde kapsamlı akademik çalışma yok. Çünkü böyle bir çalışmayı yapmak çok zor. Çok ciddi sondajlar yapmak gerekiyor. Çok büyük bütçeler gerekiyor. Biz bu tespitleri Marmara Denizi’nde bile zor yapıyoruz. Marmara’ya sismik cihazlar koyduk, balıkçılar süpürdü gitti. Yunanistan’daki hareketlilik sismik faylardan mı, yoksa yanardağdan mı kaynaklı sorusunu ancak bilimsel araştırma sonucu bilebiliriz.”

Haberin Devamı

‘KALINTILAR ELİMİZDE’

Deprem veya yanardağ patlamasının yaratacağı hareketlerin Kaş’a kadar ulaşan bir tsunamiyi tetikleyeceğine yönelik görüşleri arkeoloji bilimi açısından değerlendiren Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Elde ettiğimiz verilere bakarak; Thera Adası (Santorini) patlamasının M.Ö 1600’lü yıllarda yaşandığını görüyoruz. Patara kazılarında çok detaylı çalışmalar yaptık. Thera Adası patlaması sonrası başlayan kül bulutunun buraya kadar ulaştığını gördük. Çünkü elimizde kalıntılar var. Ama kesinlikle tsunami izi yok. Kül bulutu çok geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış” dedi.