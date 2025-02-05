Santorini’den kaçan kaçana! Şimdi de uğultu paniği

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YÜZLERCE DEPREM

Santorini ile Amorgos adaları arasındaki ‘deprem fırtınası’ ise dinmek bilmiyor. Dün öğle saatlerine kadar en büyüğü 4.9 şiddetinde 50 yeni deprem meydana geldi. Hafta sonundan düne kadar en büyüğü Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde olan deprem sayısı da 650 olarak belirlendi.

10 BİN KİŞİ ADAYI TERK ETTİ

Santorini’yi terk edenlerin sayısı yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı. Adanın limanında ve havaalanında büyük izdiham yaşanıyor.

Hem ada sakinleri hem de yılda 3.5 milyon turist çeken Santorini’ye çalışmak için gelenler akın akın kaçıyor. Düne kadar 3 bini uçak, 7 bini de gemilerle yaklaşık 10 bin kişi adadan ayrıldı.

FIRSATÇILAR TÜREDİ

Aegean Havayolu şirketi, pazartesi gününden beri Santorini-Atina seferlerini 4’ten 8’e çıkardı. Uçak biletleri online rezervasyon yapıldığında 55-65 Euro arasında. Ancak bazı “uyanık” acenteler adadaki panikten yararlanarak özellikle internet kullanmayı bilmeyenlere 200-250 Euro’dan bilet satıyor. Santorini Belediye Başkanı Nikos Zorzos, büyük bir deprem halinde adanın boşaltılması planı hazırlandığını açıkladı. Planda, büyük bir deprem halinde sığınak ve ana limana ulaşılamaması durumunda, adadan uzaklaşılabilmesi için teknelerin yanaşabildiği sahil noktaları belirlendi.