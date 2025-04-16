Şantiyeden çaldılar: 1 milyon lira değerinde... 7 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı

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Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinden çalınan 1 milyon TL değerindeki kablo ve çeşitli malzemeler için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ile çalıntı elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ. K. ve A.S. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.