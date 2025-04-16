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Şantiyeden çaldılar: 1 milyon lira değerinde... 7 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Haber#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 11:06

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bir inşaat şantiyesinden 1 milyon TL değerinde kablo ve çeşitli malzemeler çalan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinden çalınan 1 milyon TL değerindeki kablo ve çeşitli malzemeler için çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca ile çalıntı elektrik kabloları ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y., N.K., D.Y., İ.K., İ. K. ve A.S. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Şantiyeden çaldılar: 1 milyon lira değerinde... 7 şüpheli yakalandı, 6sı tutuklandı

 

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#Gaziantep#Haber#Hırsızlık

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