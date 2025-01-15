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Şantiyedeki korkunç kaza can aldı: 1 tonluk kepçe kovası işçinin üzerine düştü

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#Gaziosmanpaşa#Sinan Budak#Şantiye
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 09:56

Gaziosmanpaşa’da şantiye alanında çalışan Sinan Budak (28), yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı. Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şantiyedeki korkunç kaza can aldı: 1 tonluk kepçe kovası işçinin üzerine düştü

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ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şantiyedeki korkunç kaza can aldı: 1 tonluk kepçe kovası işçinin üzerine düştü

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#Gaziosmanpaşa#Sinan Budak#Şantiye

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