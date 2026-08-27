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Malatya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Yangın#Konteyner Yangını
Malatyada işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 14:16

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Ferhadiye Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki bazı yeni konutlar zarar görürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatyada işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın kontrol altına alındı

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#Malatya#Yangın#Konteyner Yangını

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