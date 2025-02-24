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'Horlama' yüzünden 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi; 15'i hastanelik oldu

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#Horlama#Kavga#Malatya
Horlama yüzünden 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi; 15i hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:32

Malatya'nda bir şantiyede "horlama" meselesi nedeniyle işçiler arasında çıkan sopalı, taşlı kavgada 15 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde eski adliye hizmet binası yan tarafında bulunan şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiye çalışanı işçiler arasında gece saatlerinde başlayan "horlama" meselesi öğle yemeği esnasında da devam etti.

Horlama yüzünden 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi; 15i hastanelik oldu

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine yaklaşık 60 işçi taş ve sopalarla birbirlerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan 15 işçi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerin şantiye ile hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Horlama yüzünden 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi; 15i hastanelik oldu

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#Horlama#Kavga#Malatya

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