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Şantiyede can pazarı: Kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

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#İstanbul#İnşaat#Kaza
Şantiyede can pazarı: Kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 12:08

İstanbul’da meydana gelen kazada, inşaat sahasındaki kamyonun sıkıştırdığı işçi Kenan Özkan ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye ulaştırılan talihsiz işçi doktorların tüm çabasına rağmen vefat etti; şüpheli şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

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Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 14.15 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında Mustafa Ç. yönetimindeki 34 NS 0958 plakalı kamyonla duvar arasına sıkışan inşaat işçisi Kenan Özkan ağır yaralandı.

Şantiyede can pazarı: Kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunan Kenan Özkan, ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Özkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaza sonrası kamyon şoförü Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenilen şüpheli şoför polis merkezine götürüldü. Diğer yandan Kenan Özkan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgundan telsim alındı. Özkan'ın cenazesi Cumartesi günü Bağcılar'da bulunan Bedir Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda defnedildi.

Şantiyede can pazarı: Kamyonla duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

'KANLAR İÇERSİNDEYDİ'

Olayı görür görmez yardıma koşan esnaf Mehmet Güney, "Kamyonun arkasına girdiği sırada kepçe sıkıştırdı. Kanlar içerisindeydi birşey yapamadık. Büyük ihtimalle olay yerinde öldü; çünkü baktığımızda nabzı atmıyordu. Ardımdan ambulansla ve olay yeri inceleme ekipleri geldi" diye konuştu.

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#İstanbul#İnşaat#Kaza

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