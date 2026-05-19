Şantiyede yanmış ceset vahşeti! Emine Dönmez'in katil zanlısı kadından şok ifade: Panik oldum

#İzmir#Emine Dönmez#Torbalı Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 15:57

İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) yanmış cesedi bulundu. Olay ile ilgili Dilek D. (46), gözaltına alındı. Katil zanlısı Dilek D., polisteki ifadesinde "Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi. Sonrasında panik olup cesedi yaktım" dedi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti. Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  

'PANİK OLUP, CESEDİ YAKTIM'

İzmir'in Torbalı ilçesinde ihbar sonrası gidilen şantiye alanında Emine Dönmez'in yanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilek D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti. Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup, cesedi yaktığını da söyledi. Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

