Şantajın şahidi anlattı

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Dilara Köç’ün (20) cesedi 10 Ekim’de Erzurum’da 12 katlı inşaatın önünde bulunmuştu. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Dilara çalıştığı restoranın müdürü ve onun sevgilisinin baskısıyla işten ayrılmış, iki arkadaşı da ona destek için işi bırakmıştı. İşyeri sahibi de bundan restoran müdürü Ali K.’yi sorumlu tutmuş, onu da işten çıkarmaya hazırlanıyordu. Bu yüzden Ali K.’nin sevgilisi Çağla Fatmanur Eğilmez, ayrılmasının Ali ile bir alakasının olmadığını işyeri sahibine söylemesi için Dilara’ya baskı yapıyordu.

‘15 DAKİKA SÜREN VAR’

Dilara’nın yakın arkadaşı Dilara S. yaşanan tehdit ve şantajı şöyle anlattı: “Yabancı bir numara Dilara’yı aradı. Çağla Fatmanur Eğilmez, Dilara’ya ‘Hemen gidip (restoran sahibi) İsmail’e, hatanın kendinde olduğunu söyleyip özür dile, ‘Ali suçsuzdu’ de yoksa cinsel içerikli fotoğraflarını adresini öğrenince annene babana göstereceğim’ dedi. Bu konuşmaları ben duydum çünkü Dilara hoparlörü açmıştı. Dilara sinir krizi geçirdi ve ağlayarak evden koşarak çıktı. Dilara’nın peşinden çıktık. Arkadaşım Derya petrolün orada Dilara’ yı yakaladı ve onu sakinleştirdik. O sırada telefonu çaldı. Arayan Çağla Fatmanur Eğilmez’di. Çağla Fatmanur telefonu açınca Dilara’ya hitaben ‘Adresin geldi, 15 dakikan var, hemen İsmail beyi arayarak yalan söylediğini söyle’ dedi.

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‘ÖLSÜN, GEBERSİN, UMURUMDA DEĞİL’

Bunun üzerine Dilara daha da kendisini kaybederek elinde bulunan çantasını yere attı. Onu tutan Derya’yı iterek koşarak bizden uzaklaştı. Peşinden koştuk ancak yetişemedik. Dilara’yı kaybettik. O sırada Dilara’nın bende kalan telefonu çaldı. Arayan Çağla idi. Kendisine Dilara’nın çok kötü olduğunu intihar edebileceğini söyledik. O da bize hitaben ‘Ölsün gebersin umurumda değil’ dedi ve telefonu kapattı. Derya’nın evine döndük fakat Dilara gelmemişti. Sabah saatlerinde polisler gelerek beni aldı.”