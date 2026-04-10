Şantajcı ikiliye tazminat davası

İddiaya göre, Sedat K., bir hafta sonra bu kadın fotoğraflarına A.K.’nin profil fotoğrafını montajlayarak tekrar gönderdi. Sedat K., daha sonra bu fotoğrafları yakınlarına göndereceğini söyleyerek A.K. isimli kadını, birlikte olmaya ve para göndermeye zorladı. Bu tehditle, A.K.’nin çıplak görüntülerini elde eden Sedat K. ile ona yardımcı olan Sevda K., şantaj yaparak para istemeye devam etti. A.K., kendisini tehdit eden, şantaj ve cinsel tacizde bulunan Sedat K. ile onunla hareket eden Sevda K.’den şikâyetçi oldu. Haklarında dava açılan Sedat K. ve Sevda K., ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘şantaj’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından değişik oranlarda hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

460 BİN TL’LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

A.K. isimli kadın, ceza davasının karara bağlanmasının ardından, bu kez kendisini maddi ve manevi zarara uğrattıkları gerekçesiyle Sedat K. ve Sevda K.’ye, 460 bin liralık tazminat davası açtı.



A.K.’nin avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Müvekkil, eşine karşı yaşadığı mahcubiyet, yaşadığı durumun kötülüğü, sosyal hayatta maruz kaldığı ve işittiği olumsuz sözler ve akrabaları tarafından zorbalığa uğraması gibi sebeplerle psikolojik buhrana kapılmıştır. Müvekkilin 53 bin 645 lirayı Sedat K. ve Sevda K.’nin hesabına gönderdiği görülecektir. İki davalının da tazminata hükmedilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. İddialara cevap veren Sedat K. ile Sevda K. suçlamaların asılsız ve gerçek dışı olduğunu savundu.