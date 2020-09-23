Şantajcı çeteye operasyon

Telefondaki kadın, evindeki eşyalarını satmak istediğini söyleyerek adresi verdi. M.K. adrese gitti. Eşyaları almak için içeri girdiğinde karşısına çıkan 5 kişi tarafından darp edildi. Neye uğradığını şaşıran M.K. bağırarak yardım istedi ancak sesini duyuramadı. M.K.’yi dakikalarca döven 5 kişi, cep telefonunu ve üzerindeki 10 bin TL parayı aldı. Gasp çetesi daha sonra M.K.’nin uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptı. Çete üyeleri, “5 bin doları getir yoksa bunu yayarız” dedikten sonra M.K.’yi bıraktı. M.K. polise giderek şikâyetçi oldu. 11 Eylül’de 3 suç kaydı olan Suriye uyruklu Üsame K. (25) ve Ahmed K. (29) gözaltına alındı. 2 kişi sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇATIDA YAKALANDI

Ekipler olaya karışan 3 kişinin daha kimliğini deşifre ederek cumartesi günü çeteye yönelik ikinci dalga operasyon başlattı. Isam A., Haldun R. ve Aliye H. gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, kaçtığı binanın çatısında gizlenirken yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Aliye H. adli kontrolle serbest kalırken, diğer 2 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.