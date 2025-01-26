Şantajcı çete çökertildi... 6 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İşyeri sahibi, polise başvurdu ve lokantalarını kurşunlayan kişilerin kendisini arayarak “Biz size ceza kestik. Dükkân başına 5 milyon lira, toplamda 15 milyon lira para istiyoruz” dediklerini söyledi. Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin kurşunlama olayları sırasında görüntülerinin bazı güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

ADLİYE ÖNÜNDE İKİNCİ DALGA

Ekipler kısa süre içinde 120 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Eşzamanlı operasyonda A.E. (21), B.P. (20), K.A.S. (19), K.G. (15) ve H.A. (17) gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği Anadolu Adliyesi’nde polisin dikkati, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin daha yakalanmasını sağladı. Adliye binasında ifade için bekleyen şüphelilerin yanında bulanan ekipler, giriş kapısında şüpheli bir şekilde bekleyen iki kişiyi tespit etti. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Y.E.E. (25) ve yanında bulunan M.A.’yı (25) da kaçmaya çalışırken yakaladı.

Haberin Devamı

Haklarında ‘örgüt kurmak ve suç örgütüne üye olmak’ suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.